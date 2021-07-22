Граффити с Лавровым в Лондоне оказались фейком

Граффити с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его резким высказыванием в Лондоне оказались ненастоящими. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в столице Великобритании, на стене в переулке у российского посольства ничего нет.

Как пишет агентство, кто-то просто сделал скриншоты с Google Street View и наложил рисунок в графическом редакторе.

Ранее в СМИ разошлись фотографии стены недалеко от российского посольства в Лондоне, на которой якобы нарисован портрет Лаврова и написана его фраза на английском языке: «Кто ты, ***, такой, чтобы читать мне нотации?»

Ранее журналист британской газеты The Daily Telegraph Эндрю Портерт заявил, что так глава МИД России в 2008 году ответил британскому коллеге Дэвиду Милибэнду, когда тот выразил озабоченность в связи с ситуацией в Грузии. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в ведомстве к этому оказавшемуся фейком рисунку отнеслись хорошо.