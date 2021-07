Граффити с Лавровым и резким высказыванием появилось в Лондоне

Граффити с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надписью Who are you to f*cking lecture me? сделали в Лондоне. Пресс-секретарь министра Мария Захарова заявила, что в ведомстве хорошо отнеслись к рисунку.

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — заявила она изданию «Подъем». Источник фото: Telegram Фразу Who are you to f*cking lecture me («Кто ты, ***, такой, чтобы читать мне нотации?») действительно приписывают Лаврову. Журналист британской газеты The Daily Telegraph Эндрю Портер утверждал, что такими словами глава МИД РФ в 2008 году ответил британскому коллеге Дэвиду Милибэнду. Последний выразил озабоченность в связи с ситуацией вокруг Грузии. Милибэнд говорил, что Европа вынуждена переосмыслить отношения с РФ из-за ее якобы агрессивного поведения. Лавров в ответ на это якобы спросил, знает ли глава МИД Великобритании хотя бы что-нибудь про российскую историю.