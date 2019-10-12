Граффити с Гитлером нарисовали в иудейском квартале на Украине

На Украине жителя города Умань задержали за граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он сделал рисунок на стене, где живут брацлавские хасиды.

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«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Мужчину задержали, он находится в полиции. Сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело об изготовлении и распространении нацистской символики. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Граффити закрасили работники коммунальных служб. Глава Черкасской области Игорь Шевченко поблагодарил местных жителей за то, что они своевременно сообщили об изображении.