Граффити Бэнкси украли в центре Парижа

Изображение крысы было нанесено на обратную сторону дорожного знака, установленного перед подземной парковкой на улице Рамбюто. Бэнкси в своих работах часто использовал образ именно грызуна. На украденном рисунке можно увидеть крысу в маске, держащую нож.

Кто именно похитил граффити, пока не известно. Сотрудники местной полиции начали расследование для выяснения всех обстоятельств кражи.

На аукцион выставлен грузовик, расписанный Бэнкси Подробнее

Бэнкси является популярным стрит-арт-художником и режиссером. Его работы затрагивают острую социальную тематику.

За годы профессиональной деятельности вокруг его личности ведутся непрекращающиеся споры. Никто достоверно не знает подробности биографии художника, а также настоящее имя. Кроме того, самого Бэнкси никогда не видели, а свою личность он держит в строжайшем секрете.