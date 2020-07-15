Граффити Бэнкси смыли с вагона лондонского метро

Несколько узнаваемых крыс от Бэнкси появились накануне в лондонской подземке. Так художник решил напомнить о соблюдении безопасности во время пандемии коронавируса. Однако власти города не поддержали идею граффитиста и удалили рисунок из вагона метро.

В лондонском транспортном ведомстве, которое отвечает за содержание метро, сказали, что смыли рисунок из-за «строгой политикой против граффити». Кроме этого, власти предложили Бэнкси нарисовать что-нибудь похожее, но уже в подходящем месте.

Известный уличный художник уже использовал свое творчество для поддержки борьбы с пандемией коронавируса. Недавно он создал граффити, на котором маленький ребенок играет с куклой, но вместо игрушки в виде супергероя у малыша в руках маленькая фигурка врача. Так Бэнкси решил поддержать докторов, которые трудятся для того, чтобы спасти зараженных коронавирусом.