Графа «пол» исчезнет из документов в Нидерландах

Соответствующая графа исчезнет из документов в 2024–2025 годах. Письмо по этому поводу направила в парламент страны министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен.

Однако в паспортах эта графа сохранится, поскольку того требуют законы Евросоюза. При этом Мальта и Новая Зеландия уже разрешили не отмечать свой пол в паспортах.

Отказ от обязательного указания пола не несет практически никаких последствий, отметила глава ведомства. По словам ван Энгелсховен, в Нидерландах некоторые граждане отмечают в документах третью категорию — «пол не может быть определен». Однако для этого им приходится обращаться в суд в личном порядке.

Местные ЛГБТ-организации давно поддерживают такие изменения.

Подобное предложение не новшество. В 2018 году в Германии приняли закон, по которому во всех официальных документах, включая свидетельство о рождении, появился третий вариант в графе «пол». «Иной» пол предусмотрен для людей, родившихся гермафродитами. Кроме того, по закону пол можно поменять в документе задним числом в случае, если изначально он был указан неверно.

Однако не все поддерживают подобные идеи. Глава Совета женщин России Екатерина Лахова относится к радуге как свастике. Ее даже не устроило мороженое «Радуга», которое производят и рекламируют в стране.