  • Градины размером с яйцо побили машины в Австралии. Видео

    17 ноября 2019, 23:00

    Наталья Жуковская

    В австралийском штате Квинсленд прошел крупный град. Некоторые градины были размером с куриной яйцо — их диаметр достигал шести сантиметров, сообщило издание Watchers News.

    Град с дождем начался практически сразу после того, как власти объявили чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами недалеко от города Тувумба.

    Непогода нанесла значительный ущерб автомобилям и домам и оставила по меньшей мере 23 тысячи домов в юго-восточном Квинсленде без электричества.

    Тем не менее, штормы вряд ли принесут достаточно дождей для пострадавших от лесного пожара районов, считают метеорологи.