Градины размером с яйцо побили машины в Австралии. Видео
В австралийском штате Квинсленд прошел крупный град. Некоторые градины были размером с куриной яйцо — их диаметр достигал шести сантиметров, сообщило издание Watchers News.
Град с дождем начался практически сразу после того, как власти объявили чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами недалеко от города Тувумба.
Непогода нанесла значительный ущерб автомобилям и домам и оставила по меньшей мере 23 тысячи домов в юго-восточном Квинсленде без электричества.
Тем не менее, штормы вряд ли принесут достаточно дождей для пострадавших от лесного пожара районов, считают метеорологи.