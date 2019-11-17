Градины размером с яйцо побили машины в Австралии. Видео

Град с дождем начался практически сразу после того, как власти объявили чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами недалеко от города Тувумба.

Непогода нанесла значительный ущерб автомобилям и домам и оставила по меньшей мере 23 тысячи домов в юго-восточном Квинсленде без электричества.

Тем не менее, штормы вряд ли принесут достаточно дождей для пострадавших от лесного пожара районов, считают метеорологи.