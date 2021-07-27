Град размером с яблоко обрушился на Италию

В понедельник в области Эмилия-Романья в Италии прошел сильный град. С неба падали куски льда размером с яблоко — из-за низ остановилось движение не главной автостраде страны А1 в районе Пармы, а также пострадали сотни машин и домов.

В Сети появились фото, на которых видны последствия непогоды. Гигантский град разбил автомобильные стекла, а также оставил десятки вмятин на самих машинах.

Издание il Fatto Quotidiano уточнило, что град застал пешеходов и автомобилистов врасплох. Водители, которые в этот момент ехали куда-либо, не смогли продолжать движение: им мешал не только град, но и сильный ветер с ливнем.

Из-за непогоды экстренные службы перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь почти на три часа. Это время понадобилось для свободного проезда техники и спасателей. В результате непогоды произошло несколько ДТП, а множество домов остались без черепицы на крышах. Мэр Фиденцы отметил, что порыв ветра сорвал деревянную облицовку крыши здания, а затем разметал ее по историческому центру города.