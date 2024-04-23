Мир 23 апреля 2024, 15:07 Грабители похитили 400 кг золота в аэропорту Канады и переплавили его в ювелирные изделия

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В Канаде сотрудники правоохранительных органов, расследуя дело о похищении золота, обнаружили в подвале ювелирного магазина машину, которая может скручивать металл и формовать из него браслеты. Об этом написал сайт National Post.

Полицейские предполагают, что аферисты работали с золотом, которое было похищено из аэропорта Торонто. Всего было украдено 400 килограммов слитков, сообщил kp.ru.

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По словам детектива Майка Мавити, злоумышленники успели переплавить большую часть металла, но не всю. Расследование дела продолжается.