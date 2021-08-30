Грабители банка в Бразилии привязали заложников к машинам для побега от полиции
Грабители банка в городе Арасатуба в Бразилии захватили заложников и использовали их как живые щиты, чтобы скрыться от полиции. Людей привязали к машинам, чтобы правоохранители не могли открыть по ним огонь во время погони.
Видео с места преступления появились в Twitter местного журналиста Юрия Макри. На кадрах можно видеть две удаляющиеся машины.
На одной из них заложники были привязаны к крыше и капоту, на второй заложника в качестве живого щита закрепили напротив лобового стекла. На записи также можно слышать звуки выстрелов.
По данным Би-би-си, в результате налета на банк были убиты три человека. В их числе один из подозреваемых. В полиции заявили, что в ограблении могли участвовать более 50 человек. Преступники перекрывали дорогу, поджигая машины. Помимо этого, они установили взрывные устройства по всему городу. Из-за этого всех жителей призвали не выходить на улицы.
Мэр города Диладор Боргес заявил, что правоохранители не могли атаковать преступников, потому что на кону стояло слишком много жизней.