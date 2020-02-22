    22 февраля 2020, 00:02

    Грабитель угнал гидросамолет и попал в аварию

    Арина Гудилова

    В Канаде неизвестный угнал частный гидросамолет и врезался в другое судно, пришвартованное у причала в бухте Ванкувера. Злоумышленнику удалось скрыться с места аварии.

    Как сообщил телеканал CTV, полиция уже разыскивает нарушителя.

    После аварии злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших нет, поскольку столкновение произошло ночью. Но само угнанное транспортное средство пострадало — у него сломано крыло.

    На некоторое время из-за инцидента над бухтой запретили полеты гидросамолетов.

    Ранее в Канаде совершил свой первый полет самолет, работающий полностью от электричества.