Грабитель угнал гидросамолет и попал в аварию

В Канаде неизвестный угнал частный гидросамолет и врезался в другое судно, пришвартованное у причала в бухте Ванкувера. Злоумышленнику удалось скрыться с места аварии.

Как сообщил телеканал CTV, полиция уже разыскивает нарушителя.

После аварии злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших нет, поскольку столкновение произошло ночью. Но само угнанное транспортное средство пострадало — у него сломано крыло.

На некоторое время из-за инцидента над бухтой запретили полеты гидросамолетов.

Ранее в Канаде совершил свой первый полет самолет, работающий полностью от электричества.