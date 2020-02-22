Грабитель угнал гидросамолет и попал в аварию
В Канаде неизвестный угнал частный гидросамолет и врезался в другое судно, пришвартованное у причала в бухте Ванкувера. Злоумышленнику удалось скрыться с места аварии.
Как сообщил телеканал CTV, полиция уже разыскивает нарушителя.
После аварии злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших нет, поскольку столкновение произошло ночью. Но само угнанное транспортное средство пострадало — у него сломано крыло.
На некоторое время из-за инцидента над бухтой запретили полеты гидросамолетов.
Ранее в Канаде совершил свой первый полет самолет, работающий полностью от электричества.