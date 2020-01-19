Грабитель банка прятал сокровища в загадочных шкатулках. Родственники через 100 лет были шокированы находками

Прадеда Jellybeanjelly звали Джон Баннион Найт или JBN. Большую часть жизни он провел в тюрьме Ливенворта (штат Канзас). Семейное предание гласило, что JBN был грабителем банков. В последний раз, когда родня видела его, на кровати в комнате лежала гора денег и много оружия. Через некоторое время стало известно, что мужчина умер.

Спустя несколько десятков лет в семье Найтов раздался телефонный звонок. Им сообщили, что Джон Найт жив, но сильно болен. У него рак в последней стадии. И его на днях выпустят из тюрьмы. Когда старик скончался, в его вещах нашли две деревянные шкатулки, которые он сделал в тюрьме и долго прятал. Коробки были переданы наследникам, но пылились на антресолях. В один прекрасный момент было принято решение открыть их. С момента создания шкатулок прошел целый век.

Родственники предполагали, что JBN удалось скрыть часть награбленного и в красивых деревянных коробках вполне могут оказаться какие-нибудь драгоценные камни. Но внутри было нечто иное: декоративная тиара со стеклянными «бриллиантами», костяная ложка с чьими-то инициалами, зеркало и красивая фарфоровая статуэтка. За оригинальную статуэтку в виде принцессы с цветами, которая была изготовлена больше 100 лет назад, сейчас в интернет-магазине Etsy можно выручить лишь около 20 долларов.

Во второй шкатулке оказались фотографии двух детей JBN: сына и дочери. Внизу на крышке инициалы Джона Найта и дата — 17 января 1920 года. Там же был ключ, но что им можно открыть, так навсегда останется неизвестным. Сами шкатулки представляют собой ценность, так как сделаны из крошечных кусочков отшлифованного дерева. Должно быть, JBN потратил сотни часов в тюремной камере, изготавливая части и группируя их между собой, чтобы получился красивый рисунок.