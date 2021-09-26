Грабитель банка потерял протез ноги и не смог убежать

Двое неизвестных мужчин попытались ограбить Banco Sabadell в испанском городе Аликанте с помощью игрушечного пистолета. Затея закончился неудачей — у одного из них отвалился протез ноги, и его соучастник скрылся с места происшествия. 45-летнего неудачника задержали полицейские.

Как сообщило издание Metro, сбежавшего злоумышленника все еще ищет полиция. Второй грабитель, замаскированный кепкой и усами, размахивал перед сотрудниками банка «явно фальшивым пистолетом». Они быстро поняли, что смогут одолеть преступника, денег не дали, и повалили его на пол. В процессе борьбы мужчина лишился протеза.

Источники издания утверждают, что он и раньше был хорошо известен полиции. Вскоре грабитель предстанет перед судом на слушании по делу о предварительном заключении.

В Новосибирске мужчина ограбил банк с помощью пистолета-зажигалки. Он забрал у напуганных банковских клерков деньги и покинул финансовой учреждение. На улице его уже ждали сотрудники Росгвардии.