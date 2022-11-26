Мир 26 ноября 2022, 05:59 «Грабеж поколения». Американцы призвали прекратить помогать Украине Читатели Breitbart призвали власти США прекратить помогать Украине РИА «Новости»

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Американские власти решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Это крайне возмутило читателей издания Breitbart, которые призвали руководство США прекратить поставки вооружения.

«Послушайте, вы там, в Вашингтоне! Вы, жалкие марионетки, обхаживающие вашего Альцгеймер-пациента и управляющие им. Я не давал вам ни малейшего разрешения на то, чтобы сбрасывать наши налоги на эту Украину! Я также не давал вам никакого разрешения на грабеж моего поколения», — написал один из комментаторов под статьей.

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Также пользователи подчеркнули, что США и Украина находятся под контролем глобалистов, которые и привели к власти украинского лидера Владимира Зеленского. Американские читатели заявили, что этот конфликт нужно перестать финансировать.

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«Все эти миллиарды куда-то утекают, а мы даже не ведем учета, куда уходят эти деньги. Вот что самое возмутительное!» — подчеркнул еще один пользователь.

В комментариях предложили на каждый отправляемый на Украину снаряд сажать несколько нелегальных иммигрантов, из числа тех, что заполонили южные границы США.