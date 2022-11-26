26 ноября 2022, 05:59
«Грабеж поколения». Американцы призвали прекратить помогать Украине
Читатели Breitbart призвали власти США прекратить помогать Украине
Американские власти решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Это крайне возмутило читателей издания Breitbart, которые призвали руководство США прекратить поставки вооружения.
«Послушайте, вы там, в Вашингтоне! Вы, жалкие марионетки, обхаживающие вашего Альцгеймер-пациента и управляющие им. Я не давал вам ни малейшего разрешения на то, чтобы сбрасывать наши налоги на эту Украину! Я также не давал вам никакого разрешения на грабеж моего поколения», — написал один из комментаторов под статьей.
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Также пользователи подчеркнули, что США и Украина находятся под контролем глобалистов, которые и привели к власти украинского лидера Владимира Зеленского. Американские читатели заявили, что этот конфликт нужно перестать финансировать.
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«Все эти миллиарды куда-то утекают, а мы даже не ведем учета, куда уходят эти деньги. Вот что самое возмутительное!» — подчеркнул еще один пользователь.
В комментариях предложили на каждый отправляемый на Украину снаряд сажать несколько нелегальных иммигрантов, из числа тех, что заполонили южные границы США.
США
Украина
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