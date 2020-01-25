«Говорят больше, чем на немецком»: экс-президент Латвии выступил против нападок на русский язык

Латвийцем не стоит нападать на русский язык. Более того, у страны нет полезных ископаемых, которые можно было бы выгодно продать. В этом случае лучше всячески использовать языковое преимущество, считает экс-президент Латвии Андрис Берзиньш.

«Ни люди, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. По-моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — заявил Берзиньш. Цитату привела газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Он добавил, что ни одна страна мира не ведет борьбу против языков, а жителя Латвии стоит как раз таки пользоваться знаниями нескольких языков.

«Необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, — латышский, русский, немецкий, английский», — пояснил бывший президент.

Слова латвийского политика прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил сожаление, что «прозревание» приходит к политическим деятелям только после отставки.

«Если бы в Латвии не притеснялся русский язык, если бы людей не оценивали по их национальности, эта страна была бы намного сильнее», — сказал он RT.

Ранее экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что страны Прибалтики недружественно относятся к России из-за того, что вынуждены считаться с мнением США.