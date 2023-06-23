Мир 23 июня 2023, 22:34 Говорящих на русском депутатов предложили штрафовать в Молдавии Молдавский депутат предложил штрафовать говорящих на русском языке коллег

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Депутат от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) Василий Шоймару выступил с предложением выписывать штрафы коллегам, выступающим на русском языке. Такое предложение он озвучил в ходе выступления в парламенте. Его слова привел ТАСС.

По словам парламентария, «маленькая группа коллег в парламенте дискриминирует страну, выступая на русском». При этом он озвучил идею ввести «для решения этой проблемы механизм экономического характера». Таким образом, Шоймару дал понять, что «необходимо ввести штрафы против говорящих на русском».

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Глава парламента Ян Фельдман отметил, что для Евросоюза, куда стремится руководство Молдавии, языковое разнообразие считается одной из главных ценностей. Поэтому если в стране примут закон, предполагающий санкционирование за обращение на негосударственном языке, то она окажется в Европейском суде по правам человека и не будет принята в ЕС.

Ранее запрет властей Львова исполнять песни группы «Кино» на улицах города спровоцировал масштабную протестную акцию в поддержку русского языка в социальных сетях.