Говорившего о морали политика застукали на вечеринке пьяным и без штанов

У американцев появился новый повод говорить о лицемерии политиков. Мэр города Маува (штат Нью-Джерси) Джон Рот попал в пикантную ситуацию. Он напился на вечеринке и уснул голым в кровати своей подчиненной.

Анонимное письмо о не очень приличном поведении шефа распространили работники администрации города. Об этом сообщил портал North Jersey. Сам 71-летний политик не стал отпираться. Он признался, что выпил лишнего в доме коллеги. Совсем опьянев, он ушел в одну из комнат и там уснул.

К несчастью Рота на вечеринке находились еще 20 его подчиненных. Один из них разбудил его. При этом гости заметили, что политик почему-то спал без штанов. Жена мэра быстро собрала мужа и увела домой. Политик поспешил заявить, что уже извинился перед подчиненной. Другие власти города отказались комментировать произошедшее.

Джон Рот стал мэром Маувы в ноябре 2018 года после того, как его предшественник Билл Лафоре с большим скандалом ушел в отставку. Дело в том, что Лафоре обвинил одного из своих подчиненных в хранении порно на рабочем компьютере. По странному стечению обстоятельств сотрудник администрации умер спустя несколько месяцев после конфликта.

Его семья подала в суд на Лафоре. Родственники заявили, что клевета экс-мэра стала причиной смерти. В свете тех событий Джон Рот обещал, что будет «придерживаться высокой морали». Об этом написала газета New York Post.