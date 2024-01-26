Мир 26 января 2024, 07:15 «Говорить на том же языке». Боррель призвал равняться на российский телеканал в Каире Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС взять пример с телеканала RT Zhao Dingzhe/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Российский телеканал Russia Today организовал работу в арабских странах на местном языке и завоевал доверие телезрителей. Другим СМИ стоило последовать его примеру, заявил на EEAS Conference верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его речь опубликовали на сайте сообщества.

Он выступил с докладом «Дезинформация и иностранное вмешательство». Жозеп Боррель заявил, что обеспечение безопасности перестало ограничиваться применением вооружений, теперь за нее отвечает информация. Евросоюз, по мнению политика, вступил в битву нарративов.

Реклама

«На днях в аэропорту Каира было полно рекламы телеканала Russia Today, вещающего на арабском языке. Russia Today пришла в арабский мир и заявляет о себе как о хорошем источнике информации на арабском языке. Нам придется делать то же самое: говорить на том же языке», — сказал он.

Глава евродипломатии призвал подготовить больше специалистов, помимо английского владеющих арабским, китайским, хинди и другими языками. Жозеп Боррель объяснил, что на них говорят сотни миллионов человек.

В 2023 году пять российских СМИ внесли в 11-й пакет санкций Евросоюза. Среди них RT Balkan и «Царьград».