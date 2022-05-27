«Говорит, что я русская проститутка». Жительница Италии пожаловалась на поведение украинских беженцев

Жительница Италии пожаловалась на неадекватное поведение украинских беженцев. По ее словам, приезжие постоянно устраивают скандалы, хотя их никто не трогает.

«Где-то в районе нашего парка сидела эта украинка, которая на меня бросается уже на протяжении трех недель, включает гимн Украины. Муж у нее воюет в „Азове“*. Говорит, что я русская проститутка, а она беженка», — рассказала жительница Италии Екатерина Синицына-Сантони.

Она добавила, что старается не обращать внимания на украинку. Как отметила женщина, беженцы регулярно собираются на лавочках в одном из местных парков. Иностранцы устраивают скандалы, матерятся и пристают к прохожим, хотя от итальянцев в их сторону никакого негатива не идет.

«Я 25 лет проживаю в Италии. Итальянцы на 80% пророссийские люди», — заявила Синицына-Сантони. Ее слова опубликовало Urа.ru.

На украинских беженцев жалуются не только в Италии. Многие страны ЕС стали пересматривать свое отношение к приехавшим с Украины и начали отменять введенные для них льготы.

*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.