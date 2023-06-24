Мир 24 июня 2023, 05:09 «Говорили как о Рождестве». Украинских солдат разозлили ожидания Запада от контрнаступления The Times: украинские военные разочарованы ложными ожиданиями Запада от контрнаступления РИА «Новости»

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Британская газета The Times сообщила о разочаровании украинских военных ложными ожиданиями Запада от контрнаступления ВСУ. Издание сослалось на слова военного, рассказавшего об обстановке в рядах армии через три недели после наступательных действий.

Военнослужащий сообщил, что бойцов злит даже само слово «контрнаступление», которое они даже не используют в лексиконе. Но зато им это преподносилось как «Рождество и праздник».

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«Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о сражениях, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнемся в борьбе с русскими, и о цене, которую нам придется заплатить», — высказался военный по имени Ильяр, прикрепленный к команде управления беспилотниками.

Он вменил Западу недовольство по поводу разгромленной бронетехники, отметив, что это «тоже злит» украинских солдат.

«Теперь они видят несколько уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley и говорят: „О, нет!“. Это нас злит», — заключил собеседник газеты.

Распиаренное Киевом контрнаступление началось 4 июня. Противник предпринял наступательные действия на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Но основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском направлении. Туда бросили в бой бригады, подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер предрек признание поражения Зеленским после провала контрнаступления ВСУ. Украинский лидер всячески пытался создать видимость больших успехов ВСУ в глазах НАТО в преддверии саммита военного блока, на котором будут обсуждать украинский вопрос.