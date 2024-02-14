Мир 14 февраля 2024, 09:28 «Говорил с дерзкой уверенностью». Sky News признал правоту слов посла России об Украине Sky News признал правдивость слов посла Келина об Украине и России

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Британский телеканал Sky News взял интервью у российского посла Андрея Келина, а после признал, что заявления дипломата «в целом правдивы». Отдельно журналисты отметили, что Келин говорил с «дерзкой уверенностью», сообщило РИА «Новости».

Во время беседы посол обратил внимание, что Украине все сложнее находить ресурсы для своей военной машины, а линия фронта при этом начала смещаться на запад.

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Также Келин затронул тему санкций, подчеркнув, что Россия пережила западные ограничительные меры, а ВПК страны при этом имеет все возможности производства.

После интервью телеканал опубликовал статью с анализом высказываний Келина, признав, что посол был прав в своих высказываниях по самым острым аспектам ситуации вокруг России и Украины.

«В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола», — указали авторы статьи.

Вместе с тем журналисты решили, что в заявлениях дипломата было достаточно правды, чтобы вызвать беспокойство у Запада. Также они отметили, что свои тезисы Келин озвучивал с «дерзкой уверенностью».