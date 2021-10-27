Контракт с Россией по транзиту газа на Украине готовы продлить досрочно

На Украине заявили о готовности продлить транзитный контракт по газу с Россией. В компании «Оператор ГТС Украины» подчеркнули, что заинтересованы в транспортировке минимум 45 миллиардов кубометров голубого топлива ежегодно через украинскую территорию.

Предложение актуально при заинтересованности американской и немецкой сторон, уточнил глава компании Сергей Макогон в интервью телеканалу «1+1».

«Мы настойчиво предлагаем <…> уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он.

Макогон указал, что контракт с «Газпромом» на ближайшие 10-15 лет «Оператор ГТС Украины» готова подписать «хоть сегодня». При этом объемы транзита не должны быть меньше 45 миллиардов кубических метров газа в год.

Российская сторона, заметил он, пока не ответила на предложение. Если транспортировка голубого топлива через Украину после 2024 года прекратится, то стране придется оптимизировать свою газотранспортную систему. Шаг необходим, чтобы не тратить средства на простаивающую инфраструктуру.