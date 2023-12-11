Эксклюзив 11 декабря 2023, 21:53 Готовы продаться за копеечку. Захарова объяснила, в чем заключается трагедия Украины Захарова: Украина сумела безвозвратно утратить все свое благополучие Unsplash

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Украина была одной из самых благополучных республик после распада Советского Союза, но никто из лидеров оказался не заинтересован в стране. В результате государство лишилось всего, что у него было, рассказала в интервью «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Страшная история

После выхода из состава СССР в распоряжении Украины оказались богатейшие запасы природных ресурсов, моря, порты, промышленность, техника, а также плодородная почва, наука, богатая история и многонациональный народ.

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«Это страшная история. Это история, которая вызывает оторопь. Это то, что нужно преподавать в школах: как страна, выйдя из состава Советского Союза абсолютно благополучной, без единого конфликта <…> сумела утратить все безвозвратно, разрушить, перечеркнуть», — подчеркнула Захарова.

Она назвала Украину самым ярким примером из новейшей истории, который нужно приводить школьникам и объяснять, что бывает с теми странами и народами, которые не знают свою историю, не чтят героев, поддаются влиянию извне, готовы разменять все свое национально ориентированное и святое на «мелкие подачки» и «продаться за копеечку».

«Это просто надо сделать главой учебного пособия», — заявила собеседница «360».

Кто виноват?

Трагедия Украины заключается в том, что за 30 лет независимости у власти не нашлось ни одного человека, который был бы готов пожертвовать своей жизнью и посвятить судьбу стране и народу, объяснила Захарова.

«Все там решали свои мелкие задачи: кто воровал, кто самоутверждался, кто проводил чужую политику», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что не было ни одного лидера, который сказал бы: «Я за Украину и за украинский народ, и я буду исходить из национальных интересов своей страны».

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.