«Готовы принять пару областей РФ». Киев обозначил геополитические аппетиты

Так украинский политик отреагировал на предостережение спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего накануне, что Украина может потерять ряд территорий из-за разыгравшегося в стране национализма и притеснений. «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — заявил Володин.

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Эти слова российского политика в Киеве восприняли как угрозы. Вступив с Володиным в заочную полемику, Кулеба заверил: никакие территории Украина терять не собирается.

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал украинский вице-премьер.

Ранее на предостережение Володина резко отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр назвал заявление российского политика «новыми стеклами розовых очков». Аваков расценил слова Володина как свидетельство об «истинных устремлениях» России.