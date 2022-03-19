«Готовы на это идти». Политолог перечислил варианты нейтрального статуса для Украины
Политолог Пашковский: Украина готова на нейтральный статус, но есть несколько сюжетов
Украинские власти готовы принять нейтральный статус страны, но возможны разные сюжеты. Об этом «360» рассказал политолог Евгений Пашковский.
По словам эксперта, история показывает, что нет ничего невозможного. В той или иной степени нейтральный статус присутствует у значительного числа стран.
«Другой вопрос, как именно и кем будет гарантироваться этот нейтральный статус. То есть возможен сюжет с финляндизацией, когда Финляндия стала занимать дружескую позицию Советскому Союзу после Второй мировой войны. Возможен сюжет с нейтральной Австрией», — перечислил Пашковский.
Он добавил, что случай с Австрией является примером достаточно долгосрочного нейтралитета. Австрийское руководство гарантировало, что Австрия будет вне блоков и этот нейтралитет соблюдался всю холодную войну.
«Другое дело, насколько другая сторона, Украина, готова соблюдать вот эти соглашения и вообще подписывать их. Потому что если мы говорим про нейтральный статус, то, в принципе, Украина готова на это идти. Но вопрос безопасности Донбасса и признания Донбасса Украиной пока еще не обсуждается», — заключил Пашковский.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина готова принять нейтральный статус для своей страны, но в обмен требует предоставить ей дополнительные гарантии безопасности.