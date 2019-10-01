«Продолжается строительство газопровода „Северный поток — 2“. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности», — сообщили в компании.

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В конце августа было готово уже 75% обеих газовых ниток, что составила 1855 километров. Газопровод проходит по дну Балтики в водах России, Финляндии, Швеции и Германии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что строительство «Северного потока — 2» является свидетельством того, что Запад ослабляет санкционный режим в отношении России. Сам газопровод он назвал «большой угрозой энергетической безопасности Украины», пишет газета «Известия».

В конце сентября президент США Дональд Трамп и его глава Польши Анджей Дуда признали строительство газопровода угрозой энергетической безопасности Европы и обсудили варианты препятствования возведения ниток.