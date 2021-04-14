В ЦРУ заявили о готовности России к «вторжению на Украину»

У России достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать «военное вторжение» в соседнюю страну, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Таким мнением он поделился во время своего выступления в сенате.

«Наращивание российской военной мощи <…> вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — отметил Бернс. Его слова приводит РИА «Новости».

Также директор ЦРУ заявил, что Москва пытается запугать украинские власти и послать сигнал Вашингтону. Соединенные Штаты и их союзники, по мнению Бернса, должны серьезно к этому отнестись.

Вашингтон ждет «грандиозный стратегический провал» в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон. Ошибка или неверное толкование намерений США и России, по его мнению, «может привести к катастрофе». Аналитик считает, что Россия — это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки «убить десятки миллионов американцев».