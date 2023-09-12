Мир 12 сентября 2023, 18:34 Готовность Зеленского к длительному конфликту объяснили в Словакии Экс-премьер Словакии Фицо: Зеленский продолжает конфликт из-за поддержки Запада РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к длительному конфликту, поскольку получает поддержку от Запада. Такое мнение озвучил на пресс-конференции бывший премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо, его процитировали «Известия».

Экс-премьер прокомментировал слова Зеленского о готовности к затяжному конфликту. По мнению Фицо, позиция президента Украины объясняется западными миллиардами, формирующими бюджет страны.

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«Вся страна существует, по сути, на иностранные деньги», — указал глава Smer.

Бывший премьер-министр Словакии добавил, что его партия выступает против затягивания конфликта. Если по итогам предстоящих парламентских выборов Smer войдет в правительство, он наложит вето на потенциальное членство Украины в НАТО, пообещал Фицо.

Глава оппозиционной партии также указал на необходимость восстановления связей с Россией. Конфликт на Украине когда-нибудь завершится, и Россию нельзя отделять от остального мира «жестяным забором», подытожил бывший премьер-министр Словакии.