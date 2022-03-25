Готовность защищать Донбасс выразили жители 37 государств

Готовность стать защитниками интересов ДНР и ЛНР в бою выразили граждане 37 государств. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской.

Инициативу выразили более 23 тысяч человек, сообщил он. Слова главы Генштаба опубликовало РИА «Новости».

Рудской отметил, что республики благодарны за поддержку, но от помощи отказались. Их представители заявили, что сейчас им не требуется «дополнительных сил и средств».

Россияне также выражают готовность встать на линию обороны от ВСУ, сказал глава Генштаба.

«К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма», — отметил он.

Конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Поводом послужило желание республик ДНР и ЛНР выйти из состава Украины и стать суверенными государствами.