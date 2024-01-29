Мир 29 января 2024, 07:12 Готовность Украины к диалогу с Россией заметили в Верховной раде Депутат Рады Дубинский увидел предпосылки готовности Украины к диалогу с Россией РИА «Новости»

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Количество условий, которые необходимы для начала переговоров по завершению украинского конфликта, постепенно растет. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, жесткая позиция нынешнего президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией обусловлена завершением его полномочий на посту.

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«Слова председателя фракции „Слуга народа“ Давида Арахамии о желании депутатов сложить мандат, это история про страх, а не про невостребованность. Если я все правильно понимаю, то сейчас создается как можно больше условий, чтобы начать обсуждать условия завершения конфликта», — написал Дубинский.

Также депутат напомнил, что вероятная передача власти в парламент возложит на депутатов принятие решений.

«С учетом неоднозначности и сложности решений, в парламенте число желающих их принимать сокращается», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от призыва в ряды ВСУ.