Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара готова стать одним из гарантов безопасности Украины в рамках будущего договора. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политолога Сергея Станкевича, все это — привычный многосторонний торг, к которому привык турецкий лидер. Далее — прямая речь собеседника «360».

Классическая позиция Турции, особенно президента Эрдогана, состоит в поддержании ситуации многостороннего торга. Он торгуется одновременно со многими сторонами. Сейчас, например, и с Россией, и с Украиной, и с США, и с Евросоюзом. Не исключено, что еще с несколькими партнерами. Эрдоган одновременно ведет торг, обозначая позиции, которые в ходе дальнейших переговоров можно предложить на размен.

Но реагировать на это конкретное заявление особенно не стоит. Со своей стороны могу быть уверен, процентов на 90, что Турция не пойдет на то, чтобы взять на себя такого рода гарантии, по которым она обязуется вступить в войну на стороне Украины, если такая произойдет. Не могу себе представить, чтобы Турция пошла на столь опасный шаг, понимая, насколько значительны будут последствия.