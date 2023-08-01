Мир 01 августа 2023, 23:55 Готовность России к обсуждению условий зерновой сделки увидели в США Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила о готовности России вернуться в зерновую сделку РИА «Новости»

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Россия готова вернуться к обсуждению условий для возобновления зерновой сделки. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

В своем выступлении она сослалась на неназванные источники, подчеркнув, что официального подтверждения этой информации нет.

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«Нам сказали, что они [россияне] готовы вернуться к обсуждениям зерновой сделки», — привел слова американского дипломата ТАСС.

Постпред США добавила, что никаких свидетельств этому желанию со стороны России она не видит, но надеется, что зерновая сделка возобновится, хотя шансы на такое развитие событий тают с каждым днем.

Россия прекратила свое участие в зерновой сделке с 18 июля. В этот день истек последний срок продления подписанных соглашений. В Министерстве иностранных дел заявили, что ответственность за такой шаг лежит на странах Запада, которые саботировали все попытки ООН выполнить требования России.

В ведомстве напомнили, что они включали в себя решение вопроса со страхованием сухогрузов для экспорта сельхозпродукции и удобрений, подключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT для расчета с покупателями, отменить ограничения на поставки сельхозтехники, попавшей под санкции, возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировать счета финансовой деятельности российских агропромышленников.

В МИД подчеркнули, что ни одно из этих условий ООН выполнила из-за желания стран Запада не допустить возвращения России на мировой сельскохозяйственный рынок.

Президент России Владимир Путин в преддверии саммита «Россия — Африка» заявил, что основные поставки зерна в рамках зерновой сделки осели в европейских портах. До Малави и Кении дошли только два сухогруза. Глава государства подчеркнул, что Россия может полностью заменить украинское зерно как на коммерческой или безвозмездной основе.