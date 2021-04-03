Готовность «пролить кровь» в случае войны с Россией назвали четкой позицией Зеленского

В случае войны с Россией в Киеве готовы «проливать кровь» и задействовать все имеющиеся у Вооруженных сил Украины средства. Такова четкая позиция Владимира Зеленского.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Алексей Арестович выступил с таким заявлением в эфире YouTube-канала Ukrlife.tv.

«Все эти планы российской войны против нас <…> упираются только в одно: они прольют столько крови, что им не понравится», — сказал дипломат.

Арестович подчеркнул, что Киев намерен «работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ». По его словам, подобной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Новые учения НАТО дипломат ранее назвал подготовкой к военному противостоянию с РФ. Альянс, по словам политика, не скрывает своих намерений. Маневры Defender Europe 2021 якобы сфокусированы на Балканах, Крыму и всем, «что севернее».

В случае появления американских войск на территории Украины Россия примет дополнительные меры безопасности. Аналогичным образом Москва поступит, если влияние НАТО усилится в соседних странах.