Мир 08 мая 2023, 20:02 Готовность миссии «воздушной полиции» НАТО повысили над Черным морем Reuters: НАТО повысил готовность миссии «воздушной полиции» над Черным морем U.S. Naval Forces

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НАТО повысил готовность своих сил в рамках миссии «воздушной полиции» в Черноморском регионе, сообщило Reuters. По данным агентства, такое решение приняли из-за сопровождения польского военного самолета российским истребителем над Черным морем 5 мая.

Чиновник альянса на условиях анонимности заявил Reuters, что блок «сохраняет бдительность», другие комментарии он давать не стал, посоветовав журналистам обращаться за информацией к властям Польши.

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Минобороны Румынии 6 мая заявило, что российский истребитель Су-35 5 мая сопроводил над Черным морем польский самолет L410 Turbolet, который патрулировавший международное воздушное пространство.

В ведомстве указали, что маневры Су-35 якобы вызвали повышенный уровень турбулентности, из-за чего в управлении польским самолетом возникли серьезные трудности. L410 сначала потерял высоту, но потом смог ее набрать и приземлился в аэропорту Михаила Когэлничану. Никто из членов экипажа не пострадал.

В Румынии на сегодняшний день на ротационной основе в рамках миссии «воздушной полиции» НАТО размещены четыре самолета Eurofighter ВВС Италии и восемь испанских самолетов F-16.