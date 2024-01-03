Мир 03 января 2024, 01:50 «Готовятся отдать приказ». Судьбу Зеленского предсказали в США Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США готовятся сместить Зеленского РИА «Новости»

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Американские власти планируют при помощи украинских военных сместить Владимира Зеленского с президентского поста. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По мнению Джонсона, ситуация для Зеленского становится все более отчаянной. Американские власти не доверяют главе Украины и хотят сместить его с президентского поста

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«Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: „Вперед, избавьтесь от Зеленского“», — заявил бывший агент.

Спикер не уточнил, планируется ли убить Зеленского, или просто изгнать. Джонсон добавил, что Белый дом отдаст предпочтение главкому ВСУ Валерию Залужному.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что Валерий Залужный может сместить Зеленского за три дня. Привести главкома ВСУ к власти можно с помощью майдана. Эксперт объяснил, что в Раде могут создать союзную Залужному коалицию, формально отстраняющую президента Украины Владимира Зеленского от управления страной. Обязанности лидера государства начнет выполнять глава Верховной рады, а Залужный станет украинским премьер-министром.