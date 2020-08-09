«Готовятся очень жестокие вещи». Лукашенко предупредили о путче и взрывах

Второго тура президентских выборов в Белоруссии не будет — нынешний глава республики Александр Лукашенко достаточно популярен среди простых избирателей. Однако его ждет другая опасность: путч с расстрелами и взрывами, в котором заинтересованы польские и украинские спецслужбы, считает политолог Сергей Марков.

Об этом «360» заявил Сергей Марков — политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России.

Он уверен, что второго тура не будет, поскольку «очевидная популярность» Лукашенко достаточно высока. Социология говорит о 72% голосов за нынешнего главу государства. Политолог считает, что две трети избирателей Белоруссии готовы проголосовать за действующего президента.

«Честно говоря, многие не понимают, что популярность Александра Лукашенко весьма высока среди простого народа. В частности, Александр Лукашенко является самым популярным политиком Украины и он бы выиграл у любого украинского политика. А в России он бы проиграл на выборах только Владимиру Путину», — заявил Марков.

По его словам, у кандидата в президенты домохозяйки Светланы Тихановской нет никакой мощной поддержки. Никто про нее до этого не слышал.

Тихановская является частью политического проекта по государственному перевороту, который освещается спецслужбами Польши при участии спецслужб Украины и под общим руководством спецслужб США. Просто там реальных лидеров среди оппозиции нет Сергей Марков политолог.

Дело совершенно не в Тихановской, а в попытке свержения Лукашенко, заявил собеседник «360». Поэтому взята максимально нейтральная фигура с минимальной известностью.

Лукашенко нечего бояться с точки зрения волеизъявления избирателей. Однако большую опасность для него представляет путч.

«Он будет развиваться очень активно. Более того, подготовлены люди, которые должны расстреливать и взрывать для того, чтобы спровоцировать кризис», — сказал Марков.

Там готовятся очень жестокие вещи Сергей Марков политолог.

Об этом говорят действия польских и украинских спецслужб.

«Мы должны понимать, что военная разведка Украины, служба внешней разведки Украины и служба безопасности Украины — это, по сути, террористические организации, которые виновны в гибели тысяч людей. А стилистика польских властей при нынешней власти правых там очень жесткая, брутальная, недаром Брюссель стонет от польских чиновников», — добавил Марков.

Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа.