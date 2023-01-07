Мир 07 января 2023, 17:31 Готовивших теракт в новогоднюю ночь членов ИГ задержали в Стамбуле Полиция Стамбула сообщила о задержании готовивших теракт в новогоднюю ночь членов ИГ РИА «Новости»

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Полиция Турции задержала двух подозреваемых в организации теракта в Стамбуле и связанных с группировкой «Исламское государство»*. Как сообщила газета Haberturk, речь идет о приезжих из Узбекистана и Таджикистана.

По версии силовиков, проведение теракта злоумышленники готовили в новогоднюю ночь. В полиции Стамбула сообщили, что автомобиль с подозреваемыми засекли вечером 31 декабря. На требование правоохранителей водитель не среагировал, а попытался скрыться, тогда полицейские открыли огонь по колесам.

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После задержания выяснилось, что задержанный житель Таджикистана является специалистом по взрывчатке. Через интернет он проводил обучение боевиков радикальных и террористических организаций в Афганистане.

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В своих социальных сетях он публиковал посты, пропагандирующие «Исламское государство»*. Подозреваемого отправили в следственный изолятор. Второго задержанного выдворят из Турции по решению суда.

* ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.