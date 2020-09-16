Готовивших нападения на силовиков мужчин задержали в Минске

Трое мужчин готовили нападения на правоохранителей в Белоруссии. Их задержали в Минске. Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве сообщили, что одним из задержанных является 32-летний житель Брестской области. В последнее время он жил в белорусской столице.

Как сказано в Telegram-канале пресс-секретаря МВД республики Ольги Чемодановой, 13 сентября он начал искать добровольцев для нападения на ОМОН. На его предложения откликнулись двое 21-летних молодых людей.

Компания встретилась на улице Сердича в Минске. Там их и задержали. В машине 32-летнего «лидера» нашли петарды, шашки, рогатку, нож, балаклавы, фильтры от противогазов.

Все трое задержаны. На них завели административные дела. Следственный комитет даст правовую оценку действиям этих людей. Уточняется, что главный фигурант уже участвовал в массовых беспорядках.

Общественно-политическая обстановка в Белоруссии накалилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80%. Оппозиция и часть общества оказались не согласны с такими результатами. Они потребовали перевыборов.

Уже больше месяца в стране проходят акции протеста. Лукашенко считает, что за волнениями стоит Запад.