17 ноября 2023, 12:20
«Готовит почву». В США раскрыли планы Зеленского против Залужного
Asia Times: Зеленский запланировал арестовать и устранить главкома ВСУ Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Предполагается, что украинский лидер начнет с увольнения трех генералов, связанных с главкомом.
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«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного», — заявил автор материала.
По его словам, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными. Это может привести к гражданскому конфликту, считает Брайен.
Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек ранее заявил, что бойцы ВСУ опускают руки по мере затягивания конфликта. Он указал на низкий уровень подготовки военнослужащих и нехватку снарядов.
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что США и Великобритания спорят, кто должен стать новым президентом Украины. Британские элиты хотят видеть на этой должности главкома ВСУ Залужного, а американская сторона предпочитает оставить Зеленского.
Владимир Зеленский
Украина
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