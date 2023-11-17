Мир 17 ноября 2023, 12:20 «Готовит почву». В США раскрыли планы Зеленского против Залужного Asia Times: Зеленский запланировал арестовать и устранить главкома ВСУ Залужного Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Предполагается, что украинский лидер начнет с увольнения трех генералов, связанных с главкомом.

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«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного», — заявил автор материала.

По его словам, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными. Это может привести к гражданскому конфликту, считает Брайен.

Польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек ранее заявил, что бойцы ВСУ опускают руки по мере затягивания конфликта. Он указал на низкий уровень подготовки военнослужащих и нехватку снарядов.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что США и Великобритания спорят, кто должен стать новым президентом Украины. Британские элиты хотят видеть на этой должности главкома ВСУ Залужного, а американская сторона предпочитает оставить Зеленского.