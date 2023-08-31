Мир 31 августа 2023, 19:48 Готовимся принять 10 стран. Боррель предложил определить временные рамки для вступления в ЕС Боррель: ЕС нужно готовиться к вступлению 10 стран и определить временные рамки РИА «Новости»

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Евросоюз должен готовиться к расширению, которое приведет к вступлению 10 новых стран, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. С таким заявлением он выступил итогам неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Толедо, сообщил ТАСС.

«Идея расширения парила над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом Евросоюза, Западные Балканы тоже. [Конфликт] на Украине ускорил процесс расширения ЕС», — указал Боррель.

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По его словам, процесс основан на заслугах, но вместе с тем следовало бы определить и политические цели, чтобы придать новый импульс.

«Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС», — подчеркнул он.

По оценке главы дипломатии ЕС, определение некоего горизонта и временных рамок позволит сфокусировать усилия стран Евросоюза и государств-кандидатов.

ТАСС обратил внимание, что заявление Борреля — первый случай, когда чиновник ЕС такого уровня предлагает определить временные рамки для вступления новых стран в Евросоюз.