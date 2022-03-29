Готовились к любой ситуации. Украинских военных уличили в двуличном отношении к власти

О необычной находке, которую сделали в Волновахской РайДерж администрации, рассказал волонтер Игорь Кимаковский. Там в сейфах обнаружили разные флаги — на случай прихода к власти любой стороны.

Он рассказал историю, когда украинские военнослужащие использовали администрацию, как один из оборонных узлов, расположившись на втором этаже здания.

Бойцы ВСУ нашли кабинете главы РайДерж администрации разные флаги, которые они использовали для своих нужд.

Эту находку Кимаковский сравнил с одним из эпизодов фильма «Свадьба в Малиновке», когда герои картины меняли кепки в зависимости от того, какая из противостоящих сторон одержала верх.

Кимаковский также рассказал, что на территории Волновахи продолжают действовать «спящие» ячейки националистических формирований. По его словам, им удалось устроить несколько происшествий за последнее время. Волонтер рассказал об этом журналистам, посетившим Волноваху в рамках встречи с главным врачом районной больницы