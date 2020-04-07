Готический собор Нью-Йорка сделали госпиталем для больных COVID-19

Власти Нью-Йорке превратили кафедральный собор Иоанна Богослова в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Здание считается крупнейшим готическим собором мира и готово принять к концу недели около 200 пациентов.

Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на настоятеля собора.

«Традиционно, в прежние века, соборы всегда использовались подобным образом — как, например, во время чумы. Так что это не нечто чуждое для соборов, но для нас опыт новый», — заявил прелат.

В соборе планируют разместить около 200 больных, которые начнут поступать в импровизированный госпиталь уже к концу этой недели. Под 180-метровым нефом будут установлены девять медицинских палаток. В крипте храма разместят медперсонал.

Нью-Йорк считается эпицентром пандемии коронавируса в США. В штате зарегистрированы 130 тысяч случаев заражения. От инфекции уже умерли 4,7 тысяч человек.

Власти города не исключили возможность временных захоронений жертв коронавируса в общественных парках.