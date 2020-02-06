Готье объяснил, почему российские мужчины-модели некрасивые

Лагерфельд как-то проронил, что российские мужчины некрасивые. Готье также не увидел в России ни одного красивого манекенщика. Он объяснил это тем, что «они мачистые». А это, по мнению кутюрье, не здорово.

Зато французский кутюрье Жан-Поль Готье, который приехал в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, поставил российских женщин на первое место по красоте в мире.

«Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия», — заявил французский модельер Жан-Поль Готье в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале. Он добавил, что его потрясло, сколько в России красивых манекенщиц. Но ни одного красивого манекенщика Готье не нашел. Он пояснил, что «русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться».

Ранее легендарный немецкий модельер и дизайнер Карл Лагерфельд назвал российских мужчин некрасивыми. Из-за этого разразился скандал. Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.