Мир 08 декабря 2023, 00:35 «Государству плевать». Пленный боец ВСУ призвал украинцев не идти в бой РИА «Новости»: пленный боец ВСУ заявил, что властям Украины плевать на людей РИА «Новости»

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Попавший в плен боец ВСУ Виктор Набоков заявил, что украинским властям, разворовывающим бюджет, плевать на обычных людей. Он добавил, что за такое государство не стоит воевать. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ребята, не идите, не ведитесь. Не за кого воевать. За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей», — обратился он к украинцам.

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Набоков рассказал, что до мобилизации работал по гражданской специальности. Срочную службу он не проходил из-за слабого здоровья. Зато во время постановки на трудовой бирже выдали повестку в военкомат.

Его отправили служить в 60-ю механизированную бригаду, личный состав которой восстанавливали после больших потерь. Он прослужил семь месяцев и ни разу не был в отпуске. По словам Набокова, некоторые военнослужащие даже самовольно оставляли позиции.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что после объявления контрнаступления бойцов ВСУ отправили на верную смерть, что является военным преступлением. Также он назвал российскую армию «самой опасной», призвав Польшу наращивать свой военный потенциал.