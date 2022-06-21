Украинская ведущая унизила Германию, назвав государством стукачей

Украинская телеведущая Валерия Крук нелестно высказалась о Германии. Она назвала страну государством стукачей, а немцев — роботами.

«Я люблю живых людей, а немцы со своими правилами везде, где надо и не надо, скорее похожи на роботов. Конечно, бывают исключения, но в основном все так», — написала она в соцсетях.

По ее словам, она знает семью, которая лечила ребенка в Германии. Девочке не помогал антибиотик, и, по мнению Крук, врачам нужно было поменять лекарство и схему лечения. Однако они это не сделали.

«Положено столько-то дней — и точка. И ***, что не помогает. Вот так у них во всем. Да еще и государство стукачей!» — заявила ведущая.

Германия — одна из западных стран, которая поддерживает Украину после начала спецоперации. Она принимает украинских беженцев, поставляет на Украину вооружение. Кроме того, она ввела санкции против РФ. Немецкий канцлер Олаф Шольц нашел их болезненными для экономики своего государства.