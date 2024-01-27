Мир 27 января 2024, 03:29 «Государство-обрубок». Американский сенатор назвал единственный выход для спасения Украины Сенатор Вэнс назвал мир с Россией лучшим решением для Украины и США РИА «Новости»

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Украине и США необходимо заключить мир с Россией. Это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Такое заявление в соцсети X сделал сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

«Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир с Россией», — уверен политик.

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Вэнс напомнил, что украинская армия переживает не лучшие времена. ВСУ идут на радикальные меры — призывают «стариков». Средний возраст солдата уже превысил 43 года, отметил сенатор. Кроме того, Украина потеряла значительную часть населения — практически четверть — из-за массового побега жителей страны за границу в качестве беженцев.

«Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше Украина превращается в государство-обрубок», — заявил Вэнс.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что люди на Украине мечтают о том, чтобы конфликт с Россией поскорее завершился. Украинцы, по его мнению, считают, что на это решение могут повлиять США.