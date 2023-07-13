Мир 13 июля 2023, 04:10 «Государство-обрубок». Американский политолог рассказал, какое будущее ждет Украину Политолог Миршаймер: Украина потеряет обширные территории и станет «государством-обрубком» Freepik

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Украинский конфликт закончится победой России, а Украина потеряет большие территории и превратится в «государство-обрубок». Такой прогноз сделал американский политолог Джон Миршаймер в интервью изданию South China Morning Post.

«То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет выступать против России и при этом не будет соответствовать критериям для вхождения в состав НАТО или ЕС», — сказал он.

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По его прогнозу, Украина потеряет несколько крупных «кусков», которые составят примерно половину нынешних ее земель. Также Миршаймер предположил, сколько будут идти боевые действия. По его мнению, активная фаза продлится еще около двух лет.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина идет к тому, чтобы развалиться самостоятельно, без чьей-либо помощи. В стране очень много внутренних проблем, число недовольных политикой нынешнего правительства растет, а украинцы толпами уезжают за границу, пояснил полковник.