06 апреля 2024, 21:27
«Государство-изгой». Слова Блинкена о вступлении Украины в НАТО раскритиковали в США
Миршаймер: слова Блинкена о членстве Украины в НАТО только вредят ей
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о предстоящем членстве Украины в НАТО только ухудшают положение страны. Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom рассказал американский профессор Джон Миршаймер.
«Это безумие. <…> На самом деле, угрожая привести Украину в альянс, они дают русским еще больше стимулов разрушать Украину, чтобы взять под контроль больше территории», — отметил собеседник канала.
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Профессор считает, что в результате такой риторики Украина превратится в «дисфункциональное государство-изгой».
Днем ранее Блинкен заявил, что на июльском саммите НАТО будут решаться вопросы «возведения моста» к членству Украины в Североатлантическом альянсе.
Это заявление Блинкена американский миллиардер Илон Маск посчитал прелюдией к фильму о ядерном апокалипсисе.
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