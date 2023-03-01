Мир 01 марта 2023, 10:03 Государственный праздник отменили в Дании ради увеличения оборонного бюджета Dr.dk: парламент Дании отменил Великий день молитвы ради увеличения оборонного бюджета Unsplash

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Парламент Дании принял решение отменить празднование национального праздника Великий день молитвы с 2024 года ради увеличения оборонного бюджета страны. Об этом написало издание Dr.dk.

Праздник ввели в 1686 году, сделав этот день нерабочим. По изначальному замыслу, население в этот день должно посвятить себя посту и молитве.

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Однако с 2024 года этот день потеряет статус выходного. Свой голос за это отдали 95 депутатов, 68 выступили против.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объяснила, что эта мера связана с необходимостью увеличить оборонный бюджет государства.

«Согласно подсчетам Министерства финансов, дополнительный рабочий день принесет в нашу казну около 400 миллионов евро. Нам необходимо задуматься о своей безопасности, а появившиеся средства пойдут в бюджет на оборону», — подчеркнула она.

Ранее Фредериксен объявила о планах Дании увеличить свою военную группировку в Балтийском море.