Мир 30 августа 2023, 20:21 Государственный переворот в Габоне осудили в ООН Генсек ООН потребовал от мятежников Габона гарантий жизни президента Викимедиа

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Ситуация в Габоне после государственного переворота и отстранения от власти президента Али бен Бонго Ондимбы вызвала повышенное внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель руководителя всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь резко осудил силовую попытку военных африканской страны разрешить постэлекторальный кризис.

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«Генеральный секретарь также призвал армию и службы безопасности [Габона] гарантировать неприкосновенность президента республики и членов семьи», — заявил Дюжаррик.

Военные Габона объявили об отстранении от власти президента и правительства, а также о роспуске парламента страны после подведения итогов выборов. Победу на голосовании одержал возглавляющий страну с 2009 года Али бен Бонго Ондимба. До этого пост президента с 1967 года занимал его отец Омар Бонго.

Перед проведением голосования власти ввели в стране комендантский час и ограничили работу интернета. После переворота военные отправили президента под домашний арест.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за событиями в Габоне, но какие-то выводы из этой ситуации пока делать рано.

Габон стал второй страной Африки, где за последние месяцы произошел государственный переворот. До этого гвардия Нигера отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Россия, США и страны Евросоюза призвали мятежников к дипломатическому возвращению конституционного строя. Страны экономического сообщества Западной Африки пригрозили вводом войск, если ситуация не исправится.